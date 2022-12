Caminhão carregado de carne tomba na MS-276 em Batayporã

Um caminhão baú carregado com carne tombou, na noite desta quarta-feira (28), na MS-276, proximidades do Córrego Samambaia, entre Batayporã e Anaurilândia. O veículo tinha saído de um frigorífico de Nova Andradina.

Conforme o site Nova News, o motorista trafegava pelo trecho quando, por motivos a serem apurados, o caminhão ficou fora de controle e saiu da pista tombando nas margens da via.

Com a capotagem, o baú do veículo ficou destruído e a carga de carne espalhada pela ribanceira. O condutor foi socorrido até o Pronto Atendimento Médico (PAM) de Batayporã, equipes policiais permaneceram no local preservando a carga até que fosse retirada.

Um guincho foi acionado para efetuar a remoção do caminhão. A carga seria transferida para outro veículo. O destino da mercadoria não foi informado.

