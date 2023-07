Caminhoneiro atropela e mata motociclista em Nova Andradina

Um motociclista, ainda não identificado, morreu durante um grave acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (20), em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande. Ele foi atropelado por um caminhão no bairro Vila Operária.

O caminhoneiro teria invadido a preferencial de um cruzamento, quando houve o acidente. Ele não teria sofrido nenhum tipo de ferimento com a colisão.

Segundo informações do site Jornal da Nova, o motorist aseguia pela rua José Gomes da Rocha e teria invadido a preferencial no cruzamento com a rua Cristo Rei, onde colidiu com motocicleta e a vítima.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima não apresentava mais sinais vitais. A vítima parou embaixo do caminhão.

Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Científica foram acionados para dar continuidade as investigações do acidente.

