Motorista de Dourados morre em acidente com carretas em rodovia do Paraná

O motorista de uma carreta, identificado como Luiz Nunes de Souza, morreu na manhã desta quarta-feira (3) em um grave acidente de trânsito envolvendo duas carretas na rodovia BR-376, na região de Ponta Grossa, no Paraná. A vítima era natural de Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Ligado na Notícia, o motorista deixou a cidade em uma carreta de uma empresa localizada na rua Coronel Ponciano, na cidade de Dourados. A carga era de soja e uma segunda carreta, da mesma empresa, estava logo à frente.

Ainda conforme o site, um veículo de passeio que seguia a frente das duas carretas rodou na pista, fazendo com que a carreta freasse para evitar o acidente, mas Luiz, que seguia logo atrás, não conseguiu evitar o impacto e a carreta em que ele estava, atingiu a traseira e saiu da pista.

As circunstâncias do acidente com o veículo de passeio ainda serão investigadas e não há informações do estado de saúde dos demais envolvidos.

A carga de soja, no qual o destino não foi informado, ficou espalhada pela pista.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também