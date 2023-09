Caminhoneiro morre ao bater em árvore na BR-376, em Vicentina

Motorista de um caminhão boiadeiro, ainda não identificado, morreu durante a madrugada desta sexta-feira (8), vítima de acidente de trânsito, na BR-376, em Vicentina - a 252 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as primeiras informações, o acidente aconteceu por volta das 4 horas da manhã, entre o bairro Altos do Barreirão e Jateí. O conduto teria perdido o controle do caminhão e batido em uma árvore.

A frente do veículo ficou completamente destruída e a vítima ficou presa às ferragens, conforme o site MS News.

Logo pela manhã, o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a retirada do caminhoneiro.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para controlar o trânsito e assumir a ocorrência, enquanto a Polícia Científica deve realizar os trabalhos de praxe para a liberação do corpo.

Deixe seu Comentário

Leia Também