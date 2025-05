Caminhoneiro morre após bater em estrutura de concreto na BR-163, em São Gabriel

O caminhoneiro Alberto Barbosa dos Santos, de 72 anos, morreu na noite desta quarta-feira (21) após colidir contra uma estrutura de concreto, de uma ponte inacabada, na BR-163, em São Gabriel do Oeste.

Informações apontam que o homem havia saído de Campo Grande com destino a Rondonópolis, no interior de Mato Grosso, quando por motivos a serem esclarecidos, ele perdeu controle após por um trecho de declive.

O caminhão saiu da pista e colidiu contra a estrutura de concreto, que segundo o site Idest, faz parte das obras de duplicação da rodovia, mas estão atualmente paralisadas.

Com o impacto, a vítima não teve tempo de ser socorrida e morreu ainda no local do acidente. Ele estava viajando sozinho.

Trabalharam no local, equipes da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Científica.

