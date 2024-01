Caminhoneiro morre em acidente com outro caminhão na BR-158 em Paranaíba

O caminhoneiro Osvaldo Vitolo, de 63 anos, morreu no início da noite desta quinta-feira (18) em um acidente de trânsito envolvendo um segundo caminhão que carregava um trator, na BR-158, no trecho que liga as cidades de Paranaíba a Cassilândia.

Informações disponibilizadas no boletim de ocorrência apontam que o acidente aconteceu de maneira frontal entre os dois caminhões - a vítima estava conduzindo um caminhão guincho.

Uma testemunha que seguia logo atrás de um dos veículos acidentados, contou para a Polícia Rodoviária Federal que Osvaldo teria invadido a pista contrária e atingido o caminhão carregado com o trator.

Nas investigações preliminares, a polícia constatou que não chovia na região, não havia irregularidades ou buracos na pista, tendo o trecho da rodovia ser uma reta.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram pelo local para os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.

