Caminhoneiro que morreu em acidente em rodovia de SP era de Três Lagoas

Foi identificado como Gilberto Castro de Lara, de 35 anos, o caminhoneiro que morreu em um grave acidente na tarde desta quarta-feira (13) na SP-342, região que liga as cidades de Poçoas de Caldas e Águas da Prata, no interior de São Paulo.

O passageiro, que era ajudante, ainda não foi identificado pelas autoridades.

Gilberto era morador de Três Lagoas e recebeu inúmeras mensagens de despedida nas redes sociais. "Eu só espero um dia conseguir recuperar a minha fé e a esperança, e sentir o meu coração acalentado, mesmo já não tendo você comigo", disse a esposa da vítima.

Segundo as informações da imprensa local, como o site Poços.com, o motorista perdeu o controle na curva, subindo no barranco e tombando logo na sequência. O acidente teria acontecido por volta das 12h40 (no horário de São Paulo).

O portal G1 informou que a cabine foi esmagada e tanto motorista, como o ajudante, ficaram presos nas ferragens após horas de trabalho, os corpos foram retirados.

