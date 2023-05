Caminhonete atinge motocicleta e dois ficam gravemente feridos em Nova Andradina

Durante a manhã desta quinta-feira (18), uma caminhonete atingiu uma motocicleta com dois ocupantes em um acidente de trânsito na MS-134, entre Nova Casa Verde e Nova Andradina. As duas vítimas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas para um hospital da cidade.

Segundo divulgado pelo Corpo de Bombeiros e reproduzido pelo site Jornal da Nova, o piloto da motocicleta informou que saía do assentamento Teijin, e de repente, foram atingidos pela caminhonete.

A motocicleta parou na vegetação que fica as margens da rodovia, enquanto os ocupantes ficaram caídos na rodovia. Conforme a corporação, uma das vítimas tiveram fratura no tornozelo, laceração na perna e possível traumatismo cranioencefálico, enquanto a outra teve diversas escoriações.

Não foi revelado as identificações das vítimas. O acidente teria acontecido nas primeiras horas da manhã, por volta das 5h45.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Nova Andradina.

