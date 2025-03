Caminhonete capota em estrada vicinal e ocupante morre em Paraíso das Águas

Rapaz, que não teve a identificação revelada, morreu em um grave acidente de trânsito no final da tarde deste domingo (9) na MS-320, na divisa de Água Clara e Paraíso das Águas.

Informações do site BNC Notícias apontam que a vítima estava no veículo, acompanhado do motorista, quando em determinado momento, houve o capotamento numa estrada vicinal.

Ainda conforme o site local, o rapaz que ocupava a caminhonete não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Não há detalhes referentes ao que teria provocado o capotamento.

A Polícia Civil, Polícia Científica e Polícia Militar Rodoviária estiveram no local para os trabalhos de praxe.

