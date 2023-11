Caminhonete tenta fazer ultrapassagem, acerta carro e uma pessoa morre na MS-276

Breno Barbosa, de 32 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na noite desta quarta-feira (8), envolvendo pelo menos três veículos em uma tentativa de ultrapassagem mal-sucedida na MS-276, entre Anaurilândia e Batayporã.

Outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades hospitalares de Anaurilândia e Dourados. O acidente envolveu um caminhão, uma Toyota Hilux e um Volkswagen Voyage.

Segundo informações do site Nova News, o caminhão e a Hilux seguiam no sentido da rodovia para Batayporã, quando em determinado momento, o motorista da caminhonete tentou ultrapassar o veículo longo e atingiu o veículo de passeio, que vinha na direção contrária, atingindo ainda o caminhão.

Por conta do impacto, o Voyage ficou completamente destruído e Breno, que era o condutor do carro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Uma pessoa que estava no banco do passageiro foi socorrida para um hospital de Dourados, enquanto o condutor da caminhonete foi levado para Anaurilândia.

Os ocupantes do caminhão nada sofreram e ficaram no local para acompanhar os procedimentos das autoridades.

Enquanto a Polícia Civil e a Polícia Científica realizavam os trabalhos de praxe, a rodovia ficou interditada.

