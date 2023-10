Campo-grandense é preso dirigindo embriagado e com droga em carro em Rio Brilhante

Campo-grandense, de 40 anos, foi preso em flagrante na noite deste domingo (1°) dirigindo embriagado e com porção de drogas em seu veículo, na cidade de Rio Brilhante - a 161 quilômetros de Campo Grande. A suspeita é que ele seja um cantor sertanejo, mas que não teve a identificação revelada.

Conforme a ocorrência policial, uma equipe da Polícia Militar foi acionada, pois havia um condutor de um Hyundai Creta dirigindo em alta velocidade e em zigue-zague pelas ruas da cidade.

Durante as diligências, os militares conseguiram abordar o suspeito e constataram os sinais de embriaguez no suspeito, que se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Na inspeção no veículo, os policiais encontraram uma porção de maconha, no qual o homem afirmou ser usuário de drogas e que aquilo era para seu consumo pessoal. Com os dois flagrantes, a polícia deu voz de prisão ao condutor do carro.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi tomada todas as providências.

