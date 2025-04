Candidato a vereador em Dourados tem contas de campanha desaprovadas

A Justiça Eleitoral desaprovou as contas do candidato a vereador Diego Zanoni Fontes (PP), que concorreu nas eleições de 2024 em Dourados. A decisão foi assinada pelo juiz Eduardo Floriano Almeida.

Segundo a sentença, a desaprovação ocorreu devido a irregularidades na prestação de contas, como omissão de despesas com publicidade e combustível, além de pagamento de R$ 3 mil com recursos de origem não identificada. Por isso, o candidato foi obrigado a devolver esse valor ao Tesouro Nacional.

Durante a análise técnica, a Justiça identificou que os gastos com publicidade e combustível não foram informados no sistema de contas eleitorais. No caso do combustível, também não houve registro de veículos usados na campanha, como exige a legislação.

As falhas somam R$ 6 mil, o que representa 65% de todos os gastos declarados pelo candidato. Esse percentual está muito acima do limite de 10% tolerado pela Justiça Eleitoral, o que resultou na desaprovação das contas.

A decisão seguiu o parecer técnico do Cartório Eleitoral e também do Ministério Público Eleitoral. Zanoni não foi eleito, mas ficou como suplente. Ele ainda pode recorrer da decisão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também