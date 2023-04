Cão esfaqueado por caminhoneiro se recupera, após passar por cirurgia em Maracaju

O cachorro esfaqueado por um caminhoneiro, no último domingo (9), em um posto de gasolina de Maracaju, se recupera após passar por cirurgia na tarde desta terça-feira (11). Animal teve toda a traqueia rompida e ainda corre risco de vida por falta de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O projeto social, S.O.S Animal de Rua Maracaju, resgatou o animal e conseguiu uma cirurigia de emergência com o vereador Presidente da Câmara Municipal de Maracaju, Gustavo Veterinário, que conseguiu salvar a vida do cachorro.

“Ele ficou com sérios danos na traqueia, fizemos a cirurgia e agora vamos aguardar mais sete dias para sua recuperação, depois ele ficará na responsabilidade do S.O.S, ainda não sei se ele vai retornar ao posto ou se farão a doação dele, esse cachorro é muito forte, mas por pouco não morreu, fiquei feliz em poder ajudar”, disse o vereador.

Conforme informações do boletim de ocorrência, é comum ter cachorros nos postos e todos são mansos, ambientados e acostumados com o convívio de pessoas estranhas, desconhecendo qualquer ataque dos animais. Inclusive, o animal ferido tinha sido batizado com nome de 'Brasino' pelos funcionáris do posto.

O caso ganhou grande repercussão e o motorista chegou a ser preso. O autor, de 52 anos, contou que estava saindo do banheiro quando foi mordido no braço esquerdo por um cachorro. Segundo ele, para se defender, pegou uma faca de serra que estava no bolso e desferiu contra o animal.

No local havia muitas manchas de sangue, mas o animal não foi encontrado. O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Maracaju.

