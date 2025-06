Capataz é morto a tiros durante noivado da filha e suspeito é preso em Naviraí

O capataz Greison Fernandes Camargo, de 38 anos, foi assassinado a tiros na noite deste sábado (7), enquanto participava da festa de noivado da filha, em Naviraí. O suspeito, identificado como Antônio, de 43 anos, foi preso em flagrante.

A situação aconteceu após um desentendimento entre a vítima e um parente do noivo. Logo na sequência da discussão, houve um disparo e Greison foi atingido na nuca, não resistindo e morrendo no local.

Segundo o site Tá Na Mídia Naviraí, o local foi isolado e as autoridades iniciaram as investigações e encontraram a arma usada no crime, sendo uma espingarda de calibre 28, apoiada na varanda da casa do suspeito.

Antônio foi localizado dormindo na residência, quando foi acordado e disse não se lembrar do que aconteceu, apresentando uma versão de possível ameaça, mas enfatizava que não se lembrava do que havia feito.

Ele foi preso em flagrante e no imóvel, foram encontradas 7 munições, sendo 2 flagradas e 5 intactas. Antônio foi conduzido para a delegacia.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte a defesa do ofendido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também