Capitão do Exército morre em acidente com moto na MS-470

O capitão do Exército, Estevão Akira Katasube, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na MS-470, entre Douradina e Itaporã, durante o domingo (5). Ele não teria conseguido fazer uma curva em uma motocicleta, colidindo contra uma cruz e contra uma árvore.

Segundo informações do site Ligado da Notícia, Estevão viajava com um amigo e em determinado momento, os dois trocaram de veículo.

Porém, o capitão acabou falecendo no local logo após o acidente. O amigo de Katasube seguia na frente e ao olhar pelo retrovisor, não enxergou a vítima e ficou esperando alguns momentos, mas o motociclista não aparecia.

Ao retornar pela rodovia, encontrou o capitão do Exército caído. Ainda conforme o site, o amigo tentou reanimar a vítima com várias manobras de ressuscitação, mas sem sucesso.

Uma ambulância de Itaporã esteve no local, mas apenas constatou o óbito. O corpo dele será levado para São Bernado do Campo, interior de São Paulo, onde a família reside.

Estevão Akira servia o Exército e morava em Dourados.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também