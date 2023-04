Capotamento de Fox deixa casal ferido em Vicentina

Na noite deste domingo (23), um acidente de trânsito seguido de capotamento de um Volkswagen Fox, deixou um casal, que não teve as identificações reveladas, feridos na MS-147, região da Linha do Iguassu, em Vicentina - a 247 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site MS News, o carro parou nas margens da rodovia e ainda não há informações a respeito das causas do acidente.

Ainda conforme o site, as vítimas foram resgatadas pelo vereador e policial civil Fabinho de Culturama, que passava pelo local e encaminhou o casal até o hospital da cidade.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegaram no local, não precisaram prestar atendimento para ninguém.

