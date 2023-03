Capotamento de Hilux mata pai e filho na BR-060

Na noite desta terça-feira (14), o capotamento de uma Toyota Hilux na BR-060, em Paraíso das Águas, deixou Maxwilber dos Santos Alves, de 26 anos, e Sérgio Silva Alves, de 50 anos, mortos. Eles eram pai e filho e naturais de Anápolis, em Goiás.

A suspeita é que o capotamento do veículo tenha acontecido após o motorista, Maxwilber, ter tentado desviar de um animal silvestre e perder o controle da direção.

Segundo o site BNC Notícias, ainda teria uma terceira pessoa que estava na caminhonete e foi socorrida com alguns ferimentos, encaminhado para uma unidade de saúde e está estável.

Por conta do impacto do capotamento, três dos quatro pneus da caminhonete estouraram.

As causas do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Civil de Paraíso das Águas.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também