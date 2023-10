Capotamento deixa duas pessoas feridas em Bonito

No final da tarde de sexta-feira (27), duas pessoas foram socorridas para uma unidade hospitalar após o veículo em que elas estavam capotar várias vezes em uma estrada vicinal na região de Bonito - a 297 quilômetros de Campo Grande.

O trecho onde aconteceu o acidente, segundo o site Bonito Mais, dá acesso a vários atrativos turísticos e propriedades rurais da cidade.

Segundo detalhes do site local, o veículo de passeio capotou e os ocupantes teriam saído do veículo e esperado a chegada do socorro. Uma das vítimas, uma mulher, estava com traje de banho, levantando a hipótese de que poderiam ser turistas.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Darci João Bigaton.

Apesar da cinemática do acidente, nenhuma das vítimas corre risco de morte.

