Capotamento deixa família ferida em estrada vicinal de São Gabriel do Oeste

No começo da noite desta quinta-feira (25), um capotamento deixou pelo menos três pessoas da mesma família feridos em uma estrada vicinal de São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande.

Informações divulgadas pelo site Idest apontam que o condutor, de 34 anos, seguia pela área rural com destino a área urbana da cidade, quando perdeu o controle da direção e acabou capotando o Ford Ka.

Estavam como passageiros a sua esposa, de 44 anos, e o filho do casal, de 11 anos, no banco traseiro. Os três sofreram ferimentos leves e foram socorridos por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhados ao Hospital Municipal.

O carro ficou danificado e os três passageiros não correm risco de morte.

A Polícia Militar esteve no local e realizou os levantamentos para tentar elucidar o que teria feito o motorista perder o controle da direção e capotar o véiculo.

