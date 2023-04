Capotamento deixa uma pessoa ferida em cruzamento de Dourados

No final da manhã deste sábado (22), em Dourados, um acidente de trânsito deixou um carro capotado e um homem, identificado apenas como Arthur, ferido. A colisão entre os dois veículos de passeio aconteceu no cruzamento das ruas Monte Alegre e Benjamin Constant.

Segundo informações do site Dourados News, a vítima estava no Fiat Pálio pela Monte Alegre, quando em determinado momento, colidiu contra um Chevrolet Cruze, conduzido por uma mulher, que não teria respeitado a sinalização de trânsito e parada obrigatória.

Por conta do impacto, o Pálio acabou capotando e batendo em uma árvore, parando somente na calçada de um imóvel.

Arthur chegou a ficar preso às ferragens, mas com ajuda do Corpo de Bombeiros, foi retirado e encaminhado para o Hospital da Vida. A mulher do Cruze não sofreu ferimentos.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também