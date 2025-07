Capotamento mata professora na MS-164, entre Antônio João e Ponta Porã

Morreu durante a manhã desta quinta-feira (3), a professora Edineusa da Silva Lopes, de 41 anos, em decorrência de um acidente de trânsito na MS-164, entre Antônio João e Ponta Porã.

O carro que ela estava, um Chevrolet Corsa, teria capotado por razões a serem apuradas, segundo o site Ponta Porã News.

Em decorrência do capotamento, Edineusa foi arremessada e foi localizada embaixo do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ao retirar a vítima, ela já não apresentava sinais vitais.

Não há detalhes se havia mais pessoas no automóvel no momento do acidente.

O falecimento acabou gerando notas de pesar das prefeituras de Antônio João e Ponta Porã.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

