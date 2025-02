JD1TV: Acusado de cárcere, homem é preso escondido debaixo de cômoda em Caarapó

Homem, de 50 anos, foi preso durante uma ação da Polícia Civil nesta quarta-feira (26), após ser acusado de manter a esposa, de 31 anos, em cárcere privado sob ameaças e agressões físicas, em Caarapó.

A mulher conseguiu denunciar o caso, após ter saído da residência e simulou que iria se consultar no CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), mas acabou confidenciando a situação.

Ela apresentava hematomas aparentes recentes na região dos braços e seios, mas não conseguiu dar mais detalhes, já que estava na companhia vigilante de seu companheiro.

A Polícia Civil tomou conhecimento do fato e iniciou as diligências, indo na casa da vítima, na Vila Planalto. A mulher, inicialmente, afirmou que o marido havia saído, contudo, após uma busca domiciliar, o suspeito foi localizado escondido debaixo de uma cômoda de madeira.

Indagada preliminarmente, a vítima disse que nada aconteceu e que estava tudo bem. Contudo, trazida em segurança e acolhida na Sala Lilás de Delegacia de Polícia de Caarapó, se acalmou e relatou que apanhava muito do autor e era ameaçada de morte constantemente, sendo proibida de sair de casa exceto na presença do agressor.

O indivíduo recebeu voz de prisão em flagrante. Ele, inclusive, estava evadido do sistema prisional há alguns meses, e agora está novamente à disposição da Justiça.