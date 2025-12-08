Menu
Carga de carne desaparece e carreta é encontrada abandonada em Costa Rica

Polícia Civil trabalha com a hipótese de furto ou roubo da mercadoria

08 dezembro 2025 - 15h12Luiz Vinicius
Carga de carne desapareceu da carretaCarga de carne desapareceu da carreta   (MS Todo Dia)

Carga de carne de um frigorífico desapareceu e a carreta que carregava o produto foi encontrada abandonada, na MS-306, em Costa Rica, na noite do último sábado, dia 6.

O fato chamou a atenção das autoridades, que agora investigam um possível furto ou roubo da mercadoria. Não há informações a respeito do motorista até o momento.

Segundo o site MS Todo Dia, a Polícia Militar foi acionada para colher mais detalhes a respeito do fato e isolou a área para o trabalho mais detalhado da Polícia Civil e da Polícia Científica.

Na carreta foram coletados possíveis vestígios que possam auxiliar na investigação.

A Polícia Civil assume o caso para determinar a dinâmica dos fatos, a identidade do motorista e o destino da carga de carne.
 

