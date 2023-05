Cariocas pedem informação para PM, são abordados e presos com pistolas em Dourados

Duas pessoas, identificadas como Lucas Alves Senna e Lucas Gonzales Faccio, naturais do Rio de Janeiro, foram presos na madrugada desta quinta-feira (4) pela Polícia Militar, no Jardim Santa Maria, em Dourados, após serem flagrados portando quatro pistolas e dez carregadores adquiridos na fronteira, em Ponta Porã.

De acordo com informações policiais, a dupla carioca foi abordada pelos policiais devido a uma atitude suspeita. Eles chegaram a pedir informação de onde teria um posto de combustível na cidade.

Segundo o site Ligado na Notícia, os dois suspeitos estavam em um Renault Logan. Questionados pelos policiais, eles afirmaram que teriam ido visitar parentes no Paraguai e estariam retornando para o Rio de Janeiro.

Lucas Faccio, no entanto, passou a demonstrar nervosismo na abordagem e se identificou como advogado. Durante a vistoria no carro, os policiais encontraram quatro armas, sendo duas IWI Jericho II nove milímetros, uma Glock G17 nove milímetros, com dez carregadores no total.

Com o flagrante, os dois foram presos pelo porte ilegal de arma de fogo e confessaram que adquiriram a arma em Ponta Porã e levariam elas para revender na capital carioca.

A dupla foi encaminhada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também