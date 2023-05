Carregados com pneus e cigarros, 3 veículos são apreendidos em Maracaju

Três veículos carregados com pneus e cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos, na manhã desta quinta-feira (11), nas MS-462, área rural do município de Maracaju, por policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).

Os condutores do Ford Fiesta e do VW Gol abandonaram os veículos e fugiram. Já o condutor do veículo Virtus prata, de 28 anos, informou que foi contratado em Campo Grande para buscar os 2.500 pacotes de cigarros do Paraguai, além dos 17 pneus.

Os três veículos possuíam rádio de comunicação instalados. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Dourados e o prejuízo estimado ao crime foi de 260 mil reais.

Deixe seu Comentário

Leia Também