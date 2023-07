Carreta com combustível tomba na BR-163 e 'tranca' rodovia em Dourados

Durante as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (27), uma carreta carregada com combustível tombou na rodovia BR-163, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

O motorista saiu ileso do acidente e permaneceu no local até a chegada das autoridades, conforme informado pelo site Ligado na Notícia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência, pois populares que estavam passando pelo trecho, visualizaram que o combustível carregado pelo veículo estava vazando.

A rodovia ficou parcialmente interditada e, por enquanto, não há informações detalhadas de como aconteceu o acidente envolvendo a carreta.

Por se tratar de uma rodovia federal, a expectativa é que a PRF (Polícia Rodoviária Federal) assuma a ocorrência em breve.

