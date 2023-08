Carreta com grãos tomba na temida 'rodovia da morte' entre Água Clara e Três Lagoas

E mais um acidente foi registrado na BR-262, entre Água Clara e Três Lagoas, na popular 'rodovia da morte'. Dessa vez, um motorista saiu ileso após tombar sua carreta e espalhar por toda a pista a carga de grãos na noite desta segunda-feira (14).

Segundo informações da Rádio Caçula, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou a carroceria. Ele saiu sem ferimentos, mas houve danos materiais na carreta.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve pelo local do acidente e interditou por algumas horas a rodovia para que a carga fosse retirada da pista.

A corporação informou que diversos acidentes têm acontecido nesse trecho.

