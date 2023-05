Carreta da Justiça terá atendimento em quatro municípios; saiba quais

Até o fim do primeiro semestre de 2023, a carreta da Justiça terá atendimento em quatro municípios de Mato Grosso do Sul. A primeira cidade a receber os serviços itinerantes neste mês, será Silvíria, nos dias 22 e 23 e logo depois, Santa Rita do Pardo, nos dias 25 e 26.

Quem precisa resolver pendências com a lei nas demais cidades, já pode preparar a papelada e ficar atento aos dias de trabalhos itinerantes que acontecem, também em junho. Período em que o veículo estacionará em Ladário nos dias 19 e 20 e em seguida, seguirá para Bodoquena, para atendimentos dias 22 e 23.

O último município do Estado a receber a carreta da Justiça foi Rochedo, onde o reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento se manteve como o serviço mais procurado, totalizando 28 novos casais.

No total, foram 260 pessoas circulando pela unidade móvel da justiça em busca de soluções, informações e orientações. Nesta edição, o trabalho foi coordenado pelo juiz Olivar Augusto Roberti Coneglian.

Houve ainda a realização de três divórcios, uma conversão de separação em divórcio, um reconhecimento e dissolução de união estável, uma cobrança, além de um reconhecimento espontâneo de paternidade. Foram também prestados 100 atendimentos, com 38 ações abertas, e os representantes da Defensoria Pública que acompanharam a unidade somaram 42 atendimentos.

A unidade móvel que viaja por Mato Grosso do Sul é a miniatura de um fórum, com gabinete do juiz, sala para promotor e defensor público, sanitário, pequena copa e varanda na frente para recepção de pessoas, totalizando um espaço 44 m². O objetivo da proposta é aproximar o Judiciário da população e dar cidadania às pessoas que nunca tiveram atividade judicial e judiciária em sua cidade.

Atendimentos no 2º semestre: Pelo calendário, recebem a Carreta da Justiça os municípios de Japorã (21 e 22/08), Juti (24 e 25/08/), Paranhos (18 e 19/09), Tacuru (21 e 22/09), Novo Horizonte do Sul (23 e 24/10), Taquarussu (26 e 27/10), Jateí (20 e 21/11), Vicentina (23 e 24/11), Laguna Carapã (27 e 28/11), Douradina (30/11 e 01/12), Aral Moreira (11 e 12/12) e Antônio João (14 e 15/12).

