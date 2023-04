Carreta desengata e bate em parede de supermercado em MS

Interior Homem mente sobre ter sofrido atentado para invadir casa da ex em Três Lagoas

A parede lateral do supermercado que foi atingida ficou danificada e a carreta parou em "L" na rua. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para prosseguimento.

Uma carreta desengatou e colidiu contra a parede de um Supermercado, na esquina da Avenida Manoel Rodrigues da Cruz, em Paraíso das Águas. O caso ocorreu na tarde de ontem (28) e, apesar do susto, ninguém ficou ferido.