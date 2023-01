Carretas batem, explodem e deixam duas pessoas mortas na BR-158, em MS

Pelo menos duas pessoas morreram carbonizadas no final da tarde de quinta-feira (5), em um grave acidente envolvendo três veículos na BR-158, no trecho que liga as cidades de Brasilândia e Três Lagoas.

Um caminhoneiro sobreviveu. Uma das vítimas foi identificada como Samuel Pereira Fernandes, ele era natural de Três Lagoas.

Segundo informações do site Hoje Mais, um dos motoristas da carreta seguia sentido Três Lagoas a Brasilândia, invadiu a pista contrária, batendo de raspão no segundo caminhão e acertando uma carreta carregada de eucalipto, dando início ao incêndio.

Polícia Militar, Bombeiros, Samu, Polícia Civil, PRF-MS e Perícia Técnica estiveram no local.



Samuel Pereira Fernandes, uma das vítimas da colisão. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também