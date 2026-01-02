Carro bate em bitrem na MS-040 e criança fica gravemente ferida

Uma criança de 10 anos ficou gravemente ferida após um Honda Civic bater contra um bitrem, na manhã desta sexta-feira (2), no km 146 da MS-040, entre Santa Rita do Pardo e Campo Grande.

Segundo informações do Da Hora Bataguassu, o acidente aconteceu durante uma ultrapassagem. O motorista do carro teria perdido o controle da direção e colidido na lateral da carreta.

No veículo estavam dois adultos e duas crianças, que retornavam de Santa Catarina com destino a Campo Grande. A criança em estado mais grave foi socorrida primeiro por uma médica que passava pelo local e, em seguida, encaminhada para atendimento em Santa Rita do Pardo.

O bitrem envolvido na colisão não permaneceu no local e seguiu viagem. As autoridades investigam o caso e realizam diligências para localizar o veículo e apurar as circunstâncias do acidente.

