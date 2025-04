Carro capota e mulher e criança são socorridas na MS-450, em Aquidauana

Mulher e uma criança, que não tiveram as idades e identificações reveladas, foram socorridas na manhã desta segunda-feira (7), após o veículo em que estavam capotar na MS-450, em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande.

Informações divulgadas pelo O Pantaneiro apontam que as vítimas estavam em um veículo Volkswagen Gol. Em dado momento, a condutora perdeu o controle da direção e capotou, parando nas margens da rodovia.

Não há detalhes sobre o que teria acontecido para a perda da direção.

Um princípio de incêndio foi registrado e populares que passavam pela rodovia, conseguiram apagar as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros, e ajudaram a mulher e a criança a saírem do carro.

As duas vítimas foram encaminhadas para atendimento no Pronto-Socorro de Aquidauana.

