Menu
Menu Busca sexta, 15 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Carro com muambas é encontrado capotado dentro de córrego em Rio Brilhante

Veículo estava com vários produtos, incluindo brinquedos, na região da MS-465

15 agosto 2025 - 17h22Luiz Vinicius
Carro estava com parte submersa e ninguém foi encontradoCarro estava com parte submersa e ninguém foi encontrado   (Rio Brilhante em Tempo Real)

Fiat Siena foi encontrado capotado nas águas do córrego Araras, na região da MS-465, em Rio Brilhante, na manhã desta sexta-feira (15). Ninguém foi localizado para se responsabilizar pelo veículo.

Informações do portal Rio Brilhante em Tempo Real, apontam que o veículo estavam com alguns produtos contrabandeados, inclusive, vários brinquedos.

O carro foi localizado com as rodas para cima e a outra parte submersa, bastante danificado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a realizar buscas pelo local e no veículo, mas nenhuma pessoa foi encontrada.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vítima foi encaminhada para a unidade hospitalar
Interior
Cliente de conveniência é atacado por cachorros e sofre laceração na perna em Corumbá
Local onde o corpo foi encontrado
Interior
JD1TV: Corpo é encontrado boiando em rio do Pantanal, em Corumbá
Delegacia de Polícia Civil de Corumbá
Interior
Adolescente morre após brigar com irmão mais velho em fazenda de Corumbá
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí perde mais uma tentativa de elevar salário para R$ 35 mil
Policiais cumpriram vários mandados na operação
Interior
Grupo que fraudava empréstimos consignados é alvo de operação da PF em Ladário
Combate a incêndios se intensificou na região pantaneira
Interior
JD1TV: Em poucas horas, Bombeiros de Corumbá enfrentam 'maratona' de incêndios
Vitória foi encontrada morta com um saco amarrado nas pernas e sinais de tortura
Interior
Victória pode ter sido assassinada após discussão na casa de suspeito em Corumbá
Crime aconteceu em Corumbá
Interior
Jovem é morto a facadas pelo irmão após tentar usar drogas em casa em Corumbá
Homem estava na calçada quando foi atingido pelos tiros
Interior
Homem é assassinado a tiros em plena luz do dia em Chapadão do Sul
Vítima morreu no ponto de ônibus
Interior
JD1TV: Com extrema frieza, motociclista mata homem a tiros em Corumbá

Mais Lidas

O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Homem é espancado pela ex enquanto dormia na casa da mãe em Campo Grande
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'
O espaço foi interditado pelas equipes
Polícia
JD1TV: Vigilância Sanitária fecha restaurante de sushi no Centro de Campo Grande