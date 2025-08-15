Carro com muambas é encontrado capotado dentro de córrego em Rio Brilhante

Fiat Siena foi encontrado capotado nas águas do córrego Araras, na região da MS-465, em Rio Brilhante, na manhã desta sexta-feira (15). Ninguém foi localizado para se responsabilizar pelo veículo.
Informações do portal Rio Brilhante em Tempo Real, apontam que o veículo estavam com alguns produtos contrabandeados, inclusive, vários brinquedos.
O carro foi localizado com as rodas para cima e a outra parte submersa, bastante danificado.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a realizar buscas pelo local e no veículo, mas nenhuma pessoa foi encontrada.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Interior
Cliente de conveniência é atacado por cachorros e sofre laceração na perna em Corumbá
Interior
JD1TV: Corpo é encontrado boiando em rio do Pantanal, em Corumbá
Interior
Adolescente morre após brigar com irmão mais velho em fazenda de Corumbá
Política
Prefeito de Naviraí perde mais uma tentativa de elevar salário para R$ 35 mil
Interior
Grupo que fraudava empréstimos consignados é alvo de operação da PF em Ladário
Interior
JD1TV: Em poucas horas, Bombeiros de Corumbá enfrentam 'maratona' de incêndios
Interior
Victória pode ter sido assassinada após discussão na casa de suspeito em Corumbá
Interior
Jovem é morto a facadas pelo irmão após tentar usar drogas em casa em Corumbá
Interior
Homem é assassinado a tiros em plena luz do dia em Chapadão do Sul
Interior