Carro de família campo-grandense é atingido por caminhão na MS-040, em Santa Rita

No final da tarde desta segunda-feira (31), uma família de Campo Grande sofreu um acidente de cinemática importante na MS-040, em Santa Rita do Pardo. O carro em que eles estavam, um Hyundai HB20, foi atingido por um caminhão bitrem carregado com farelo de milho.

Os ocupantes do veículo, um homem, de 29 anos, uma mulher, de 26 anos, e a criança, de 6 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde permanecem internados.

Segundo o site Cenário MS, as vítimas apresentaram escoriações e o casal afirmou que estava com contusões nos braços e ombros, enquanto o menino teve hematomas na cabeça, mas que nenhum deles corre risco de morte.

O motorista do caminhão não se feriu e seguiu viagem após o acidente.

Não foi informado como aconteceu o acidente. Porém, ainda conforme o site local, a família retornava de uma viagem de férias onde eles passaram alguns dias no litoral de Santa Catarina.

A família retornava para Campo Grande, quando sofreu o acidente de trânsito.

