Carro desgovernado invade comércio e fere uma pessoa em Chapadão do Sul

Durante a madrugada deste sábado (5), o motorista de uma Chevrolet Montana perdeu o controle do veículo e invadiu um comércio de loja de óleo automotivo e serviços, deixando uma pessoa ferida em Chapadão do Sul - a 334 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Jovem Sul News, o condutor ainda teria arrancado uma árvore pequena do canteiro central, danificou a portal de metal do estabelecimento, destruindo as mercadorias e batendo no balcão de alvenaria.

Ainda conforme o site, a vítima que ficou ferida se trata da esposa que estava como passageira do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a mulher para o Hospital Municipal e o motorista fugiu do local e a suspeita é que tenha deixado para não arcar com as responsabilidades.

A Polícia Militar também esteve pelo local e o prejuízo estimado pelo proprietário do estabelecimento superaria os R$ 30 mil.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também