Interior

Carro é incendiado e corpo é encontrado carbonizado em Rio Brilhante

Não há como precisar no primeiro momento se a vítima seria do sexo masculino ou feminino

06 outubro 2025 - 10h11Luiz Vinicius     atualizado em 06/10/2025 às 10h15
Carro foi incendiado em uma rua nas margens da BR-163Carro foi incendiado em uma rua nas margens da BR-163   (Rio Brilhante em Tempo Real)

O corpo de uma pessoa foi encontrado carbonizado em um veículo Volkswagen Gol incendiado nas margens da BR-163, em Rio Brilhante, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (6).

Não há como precisar no primeiro momento se a vítima seria do sexo masculino ou feminino.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, o carro possui placas de Dourados e foi encontrado por algumas pessoas que passavam pela região, acionando uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Os militares atuaram no combate ao incêndio e assim que terminaram os serviços, identificaram que havia um corpo dentro do automóvel. A área foi isolada e equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Polícia Científica foram acionados para os trabalhos de praxe.

O corpo foi encaminhado para IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Dourados para identificação. O caso é investigado a princípio como morte por causa indeterminada.

 

