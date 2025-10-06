Carro é incendiado e corpo é encontrado carbonizado em Rio Brilhante

O corpo de uma pessoa foi encontrado carbonizado em um veículo Volkswagen Gol incendiado nas margens da BR-163, em Rio Brilhante, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (6).
Não há como precisar no primeiro momento se a vítima seria do sexo masculino ou feminino.
Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, o carro possui placas de Dourados e foi encontrado por algumas pessoas que passavam pela região, acionando uma equipe do Corpo de Bombeiros.
Os militares atuaram no combate ao incêndio e assim que terminaram os serviços, identificaram que havia um corpo dentro do automóvel. A área foi isolada e equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Polícia Científica foram acionados para os trabalhos de praxe.
O corpo foi encaminhado para IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Dourados para identificação. O caso é investigado a princípio como morte por causa indeterminada.
