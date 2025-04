Carro fica pendurado em mureta após motorista confundir pedais em Três Lagoas

Motorista, que não teve a identificação revelada, passou apuros na noite da última quarta-feira (9), após o veículo que conduzia ficar pendurado na mureta de um estacionamento de uma loja de departamentos, na Avenida Ranulpho Marques Leal, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Informações divulgadas pelo site JP News apontam que a motorista realizava manobras no estacionamento, quando confundiu os pedais do acelerador e do freio.

Ainda conforme o site local, com câmbio automatizado, acabou avançando e despencou do desnível existente entre o estacionamento e a calçada externa.

O acidente fez com que o automóvel ficasse parcialmente suspenso entre a mureta da loja e a calçada, mas ninguém ficou ferido.

O carro foi removido posteriormente.

