JD1TV: Carro pega fogo e fica destruído em Dourados; suspeita é de falha mecânica

Um carro pegou fogo e ficou totalmente destruído na noite desta terça-feira (22), em Dourados - a 221 km de Campo Grande.

Segundo o Dourados News, o caso aconteceu no cruzamento das ruas Álvaro Brandão e Ponta Porã. A Mercedes-Benz A 190 era conduzida por um homem, que fugiu do local antes da chegada das autoridades.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram para conter o incêndio, mas o fogo já havia consumido praticamente todo o carro.

Consultas ao sistema indicam que o automóvel não possui registros de furto ou roubo. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. A principal suspeita é de que o fogo tenha sido provocado por uma falha mecânica.

Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

