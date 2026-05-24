Carro reduz velocidade, é atingido por Hilux e sai da pista na BR-163 em Rio Brilhante

Um carro de passeio saiu da pista após ser atingido na traseira por uma caminhonete Hilux, na tarde deste domingo (24), na BR-163, em Rio Brilhante.

Conforme o Rio Brilhante em Tempo Real, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido, de Dourados para Campo Grande, quando o automóvel reduziu a velocidade na rodovia por motivos ainda desconhecidos. Na sequência, a Hilux acabou colidindo na traseira do veículo, que foi lançado para fora da pista.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Motiva Pantanal estiveram no local para atendimento da ocorrência e levantamentos sobre as circunstâncias do acidente.

A caminhonete seguia viagem para Rondonópolis (MT), enquanto o carro tinha como destino Campo Grande. Não há confirmação oficial sobre feridos.

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