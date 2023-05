Carvoaria é multada em R$ 73 mil e funcionário foragido é preso

Uma carvoaria irregular foi multada em mais de R$ 73 mil e um funcionário do local, que estava foragido, foi preso pela PMA (Polícia Militar Ambiental), na zona rural de Nova Andradina.

Equipe da PMA de Batayporã realizava patrulhamento na região, quando se deparou com dois caminhões abandonados, carregados com lenha de árvores nativas de diversas essências, próximo à carvoaria.

No local, a polícia constatou que os veículos pertenciam ao comércio, durante vistoria, foi localizado grande quantidade de lenha nativa, além de carvão de origem nativa armazenados em sacos, bem como nos fornos, todo esse material encontrava-se em desacordo com a legislação ambiental específica para a atividade, pois não possuíam o Documento de Origem Florestal.

Diante disso, toda a lenha e carvão produzidos foram contabilizados e apreendidos, sendo confeccionado um auto de infração ambiental que resultou em uma multa de R$ 31.869 pelo armazenamento irregular da lenha nativa, bem como R$ 41.500, pelo carvão nativo, um total de R$ 73.369 mil.

Além da responsabilização administrativa, a empresa responderá por crime ambiental, cuja pena pode variar de 06 meses à 01 ano de detenção.

Ainda durante a fiscalização ambiental, um funcionário do local demostrou nervosismo com a presença policial e, durante checagens, equipe constatou a existência de um mandado de prisão em aberto em desfavor do mesmo. O homem foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia Civil onde permanecerá à disposição do poder judiciário.

