Casa da família de suspeito de matar adolescente em briga é alvejada em Três Lagoas

A casa da família do suspeito de ter brigado e ainda causado a morte do adolescente Paulo Sérgio Ramos dos Santos, de 17 anos, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande, foi atingida por vários disparos na noite do último sábado (11).

A família ainda vem recebendo constante ameaças de outras pessoas. "Vocês podem preparar o caixão", teria sido uma das frases relatadas pelos integrantes da residência, conforme o site 24h News MS.

Ainda de acordo com o site, um veículo Chevrolet Astra teria passado por volta das 19h20 de sábado na frente da casa da família e disparado várias vezes, atingindo um carro estacionado. As balas também teriam transfixado a parede de zinco e acertado um móvel de madeira em um dos cômodos.

Na delegacia, a família do suspeito disse que as ameaças estão sendo frequentes por meio das redes sociais, por causa da briga que aconteceu na noite de quinta-feira (9), no Ginásio da Lagoa Maior.

Dois projéteis foram apresentados na delegacia de plantão da cidade e o boletim de ocorrência registrado.

Relembre - Paulo Sérgio morreu na sexta-feira (10) em virtude de morte encefálica causadas pelas agressões que sofreu em uma briga generalizada na quinta-feira.

Um dos suspeitos estava portando um soco-inglês. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da briga e da correria, mas também o momento em que a vítima é atingida pelo objeto, que o faz cair imediatamente, precisando de atendimento médico.

No local onde aconteceu a briga generalizada estava acontecendo um campeonato de futsal. A suspeita é que a confusão teria sido marcada em grupos das redes sociais.

