Menu
Menu Busca sábado, 27 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Casa fica destruída após ser tomada por incêndio em Anastácio

As causas do incêndio não foram identificadas até o momento

27 setembro 2025 - 17h32Luiz Vinicius
Casa ficou destruídaCasa ficou destruída   (O Pantaneiro)

Durante a madrugada deste sábado (27), uma residência ficou destruída após ser consumida por um incêndio. O fato aconteceu na rua Benício Pereira Mendes, em Anastácio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e precisou arrombar a porta para acessar o interior do imóvel.

Segundo o site O Pantaneiro, o chamado aconteceu por volta das 2h50. Os militares ao chegarem ao local, encontraram a casa, de cinco cômodos, trancada e vazia, com dois focos distintos de fogo: um na sala e outro em um dos quartos.

As causas do incêndio não foram identificadas até o momento.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Corpo de Bombeiros esteve no local
Interior
Vela de bolo provoca incêndio e quase destrói casa em Aquidauana
Faca apreendida
Interior
Durante discussão, marido é esfaqueado no peito pela esposa em Corumbá
Polícia Militar esteve no local dos fatos
Interior
Mulher pula muro para fugir de ex-marido armado com faca em Ivinhema
Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste
Interior
'Perdi a cabeça': Homem não aceita término e tenta matar ex-mulher a facadas em MS
Dinheiro recuperado pela polícia
Interior
Após roubarem R$ 50 mil de rancho, quinteto é preso pela polícia em Coxim
Morador foi morto a tiros
Interior
Morador de kitnet é assassinado a tiros após discussão com suspeito em Dourados
Local onde avião caiu
Polícia
JD1TV: Polícia atualiza detalhes de acidente aéreo em Aquidauana e aguarda Cenipa
Fazenda onde avião caiu em Aquidauana foi cenário da novela Pantanal
Interior
Fazenda onde avião caiu em Aquidauana foi cenário da novela Pantanal
Foto: Autos da vistoria / 06.2025.00000986-3 -
Polícia
Construtora recebe verba pública, deixa obra parada em Ribas e vira caso de polícia
Operação foi deflagrada pelo Gaeco em Campo Grande
Polícia
TJMS manda prender investigados na Operação Successione contra jogo do bicho

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Imagem Ilustrativa
Polícia
Criança de 9 anos surta e mata mãe com várias facadas