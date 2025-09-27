Casa fica destruída após ser tomada por incêndio em Anastácio

Durante a madrugada deste sábado (27), uma residência ficou destruída após ser consumida por um incêndio. O fato aconteceu na rua Benício Pereira Mendes, em Anastácio.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e precisou arrombar a porta para acessar o interior do imóvel.
Segundo o site O Pantaneiro, o chamado aconteceu por volta das 2h50. Os militares ao chegarem ao local, encontraram a casa, de cinco cômodos, trancada e vazia, com dois focos distintos de fogo: um na sala e outro em um dos quartos.
As causas do incêndio não foram identificadas até o momento.
