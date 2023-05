Casal de idosos é feito de refém e bandidos fazem a limpa em casa em Figueirão

Casal de idosos, de 61 e 62 anos, foi feito de refém no final da tarde deste domingo (21), após bandidos armados invadirem a residência e fazerem uma verdadeira limpa em objetos de valores, como joias, televisão e duas caminhonete Toyota Hilux, além de fazer uma transferência de R$ 17 mil em pix.

O caso aconteceu na cidade de Figueirão, a 244 quilômetros de Campo Grande. O casal só conseguiu se desamarrar cerca de 20 minutos após a saída dos ladrões e começaram a contabilizar o prejuízo.

A Polícia Militar foi acionada, assim como todas as forças de segurança e tentaram localizar os suspeitos, mas até o momento, nada foi encontrado e recuperado.

As vítimas relataram que tiveram objetos de valores roubados, como correntes de ouro, anéis, relógios, televisão de 52 polegadas, celulares, tênis, cheques e até dinheiro, além das duas caminhonetes.

