Casal de idosos fica ferido em grave acidente na BR-158, em Três Lagoas

Casal de idosos, que não tiveram as identificações reveladas, ficaram feridos em decorrência de um grave acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (11), na BR-158, em Três Lagoas.

Eles estavam em uma Chevrolet S-10 e se envolveram numa colisão com uma Toyota SW4. Segundo o site RCN 67, as causas do acidente são desconhecidas, mas serão investigadas pelas autoridades.

Ainda conforme o site, ambos veículos seguiam no mesmo sentido da rodovia, quando a colisão.

Com o impacto da batida, o casal de idosos precisou ser socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e socorrista da Way.

A mulher apresentava fratura facial, além de suspeita de fraturas no fêmur, tornozelo esquerdo e pé direito. Já o homem, precisou ser retirado das ferragens com o auxílio dos militares, apresentando fratura exposta no tornozelo.

Ambos foram encaminhados para o Hospital Auxiliadora. O condutor da SW4 não se feriu no acidente.

Após a remoção das vítimas, a PRF liberou o tráfego em meia pista até a retirada dos veículos e a limpeza da via.

