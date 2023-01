Casal desaparece durante banho em rio de Porto Murtinho

Um casal desapareceu, na tarde deste domingo (15), enquanto tomavam banho no rio Amonguijá, em Porto Murtinho. A informação é de que seria uma mulher de 19 anos e um rapaz de 22 anos que nadavam pelo local.

Conforme o site Jardim News, após o desaparecimento a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e realizaram buscas pelo local até o final da tarde, as buscas foram suspensas e serão retomadas no início da manhã desta segunda-feira (16), com o apoio de dois mergulhadores.

Ainda de acordo com o site, o rio é bastante frequentando por moradores em dias de calor, mas tem épocas que o rio sobe e fica turvo tornando muito perigoso.

