Casal do Paraná morre em grave acidente na BR-376, em Ivinhema

Hélio de Carvalho Camargo, de 40 anos, e Eliane Carvalho de Fátima, de 34 anos, morreram em um grave acidente de trânsito no final da tarde da última segunda-feira (2) na rodovia BR-376, no trecho entre a cidade de Ivinhema ao distrito de Amandina.

As vítimas eram naturais do estado do Paraná.

Conforme informações do site Ivinotícias, o casal seguia em uma motocicleta quando houve a colisão em um caminhão bitrem carregado com álcool hidratado. O condutor do veículo longo é natural de Dourados e ficou com suspeita de fratura de arcos costais e dores na lombar.

Hélio morreu no local logo após o impacto, mas Eliane chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu antes de dar entrada no Hospital Municipal de Ivinhema. Ela havia sofrido politraumatismo, amputação do braço esquerdo, laceração da perna esquerda e avulsão do couro cabeludo na região frontal e temporal esquerda.

A cena era bastante forte, pois pedaços dos corpos das vítimas ficaram espalhados pela pista. O caminhão só parou após tombar nas margens da rodovia, em meio a vegetação.

Polícia Civil, Perícia Científica e Polícia Rodoviária Federal, além do Corpo de Bombeiros, atuaram na ocorrência. O trânsito chegou a ter congestionamento de pelo menos 5 quilômetros nos dois lados da pista durante os procedimentos das autoridades.

