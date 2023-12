Casal fica ferido em acidente envolvendo carro em Nova Andradina

Casal, que não teve as identificações reveladas, ficou ferido na manhã desta quarta-feira (20) durante um acidente de trânsito no cruzamento das ruas Vera Melman com Henriette Haiat, em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande.

Eles estavam seguindo para o trabalho em uma Honda Biz, quando houve a colisão com uma Volkswagen Parati. O condutor do veículo estava na preferencial e possivelmente, o motociclista não teria respeitado a sinalização e avançado o cruzamento, segundo a Polícia Militar.

Segundo o site Jornal da Nova, o homem sofreu uma fratura na perna direita e escoriações pelo corpo, enquanto a mulher reclamava de dores no braço esquerdo. Eles foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional da cidade.

O condutor da Parati saiu ileso do acidente. Ainda conforme o site, o condutor da motocicleta estava com a carteira de habilitação vencida.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também