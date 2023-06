Casal paranaense morre em grave acidente em rodovia de Eldorado

Durante a tarde deste domingo (11), o casal Ieda Martinelli Moscon e Alisson Martinez morreu em um grave em acidente de trânsito na BR-163, entre Mundo Novo e Eldorado. Eles eram naturais de Palotina, no interior do Paraná.

Uma terceira ocupante, identificada como Daniele Antero, ficou gravemente ferida, sendo socorrida e hospitalizada.

Os três seguiam para Fátima do Sul, onde participariam de uma cerimônia de posse do Padre Pierre.

Segundo informado pelo site Portal Palotina, o acidente envolveu as duas carretas e o veículo em que estavam as vítimas. A dinâmica não foi divulgada.

Corpo de Bombeiros, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e também a CCR MSVia trabalharam no resgate das demais vítimas.

A rodovia chegou a ser bloqueada por conta da carga de uma das carretas ficar espalhada pela pista.

