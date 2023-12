Casal que passaria final do ano em Dourados morre em capotamento na BR-163

Bruno Tarciso Lima Nunes, de 34 anos, e a esposa Rosimeire Camargo Cano de Andrade, de 35 anos, morreram na madrugada desta sexta-feira (22) em um grave acidente de trânsito, logo após o veículo em que eles estavam capotar na BR-163, próximo ao Trevo Bandeira, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Naturais de Amambai, as duas vítimas passariam as festividades de final de ano na casa de parentes em Dourados. Eles estavam em um veículo Volkswagen Gol, que capotou, invadiu a pista contrária e só parou abaixo do acostamento da rodovia.

Segundo o site Ligado na Notícia, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas Bruno e Rosimeire não apresentavam os sinais vitais.

A Polícia Militar esteve pelo local e isolou a cena até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica.

As causas do acidente seguem sendo investigada pelas autoridades.

Deixe seu Comentário

Leia Também