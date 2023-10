Casal que sofreu acidente em Rio Brilhante segue em estado grave e intubados

O casal Isabella Silvestre da Silva, de 19 anos, e Thauan Laion dos Santos Nantes, de 19 anos, seguem internados em estado grave em um hospital de Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande. Na última atualização médica, nesta terça-feira (10), eles estavam intubados e em coma induzido.

Segundo informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, os dois foram transferidos para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital da Vida. Embora o estado seja grave, eles responderam ao tratamento inicial, mas o quadro ainda requer cuidados redobrados.

Eles foram vítimas de um acidente de trânsito, enquanto estavam em uma motocicleta e foram atingidos pelo motorista, identificado como Patric Marengo Rios, de 36 anos, que foi preso em flagrante por dirigir bêbado.

Vídeos que rodam as redes sociais mostram a ação de Patric que tentou ligar o carro diversas vezes no intuito de fugir, mas em determinado momento, três pessoas o abordaram e desligaram o veículo, retirando a chave do veículo.

A Polícia Militar, ao chegar no local, verificou que o motorista apresentava diversos sinais de embriaguez, como aparência sonolenta, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes e odor etílico no hálito, além de demonstrar comportamento arrogante e disperso. O suspeito se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi feito o termo de constatação de embriaguez.

Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, uma testemunha presenciou o acidente e disse para a Polícia Militar que Patric seguia pela avenida e ao tentar realizar uma ultrapassagem em local proibido, colidiu frontalmente com a motocicleta que estavam Thauan e Isabela.

Patric foi autuado em flagrante por pelo menos três crimes de trânsito, sendo conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e deixar de prestar socorro imediato à vítima.

